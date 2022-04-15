Burhanettin Duran: Biden’ın Putin eleştirisinde sürekli el yükselttiği gözden kaçmıyor

Batı İttifakı için Putin yönetimindeki Rusya artık ciddi bir tehdit olarak konumlandırılıyor. Ukrayna Savaşı’nın başındaki nükleer silah kullanma meselesinin gündemden düşmesi iyi bir gelişme ise de ABD Başkanı Biden’ın Rusya ve Putin eleştirisinde sürekli el yükselttiği gözden kaçmıyor. Biden, “savaş suçlusu” tanımlamasından “soykırım” aşamasına geçti. Amerikan stratejik aklının asıl rakibi olan Çin’i sınırlandırma hedefinden vazgeçmesi mümkün olmadığına göre günümüzdeki büyük güç rekabetinin giderek “iki cepheli bir yeni soğuk savaş” formu aldığı görülüyor. Mathew Burrows ve Robert A. Manning bu gidişatın çok daha yüksek askeri harcama, küresel ekonomiyi zora sokacak ölçekte büyük bir belirsizlik ve ABD’yi yeniden yapılandırma hedefinden uzaklaşma sonuçlarını üreteceği görüşündeler. Ve Biden yönetimini hem Rusya hem de Çin’i karşısına alacak çifte bir soğuk savaş hatasına düşmemesi yönünde uyarıyorlar.

Burhanettin Duran’ın yazısı