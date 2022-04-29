Burhanettin Duran: Babacan’ın planı 2028’e yönelik

Bence Babacan’ın siyasi planı aslında 2028’e yönelik. Davutoğlu için de aynısı söylenebilir. Bunun için kimliklerini ve iddialarını korumak zorundalar. 6’lı masa onları ortak cumhurbaşkanı adayı yapmadıkça başka bir parti adı altında seçime girmenin iddialarını öldüreceğini görüyorlar. DP Genel Başkanı Uysal’ın geçenlerde attığı tweet üzerinden kendilerine verilen mesaj bu ihtimalin sıfır olduğu yönünde. Siyasette kalıcı olabilmek için ne kadar oy aldıklarını görmek durumundalar. İP ve Akşener örneği ortada. Bu haliyle Babacan milletvekili olmayı değil, partisinin hatırı sayılır oy almasını arzuluyor. Kaldı ki bu tercih, muhalefetin kazanması durumunda 6 genel başkanın oluşturacağı kabine hesaplarında bu elini zayıflatmıyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı