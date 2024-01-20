Burhanettin Duman: CHP için ciddi bir zafiyet

Yerel seçimlere yaklaşık 70 gün kala kampanyaların dili sertleşiyor. AK Parti ve İYİ Parti’nin seçim söylemlerinin CHP’yi zorlayacak bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum.

Erdoğan hem CHP-DEM Parti işbirliğini merkeze alan sert bir söylem üretiyor hem de CHP’nin son haftalarda gündeme getirdiği cumhuriyet, Atatürk ve rejim tartışmalarını CHP aleyhine bir kolaja çevirdi.

İYİ Parti ve diğer sağ partilerle birlikte hareket edemeyen CHP’nin bu ikili sert söylemden etkileneceğini düşünüyorum.

Zira küresel-bölgesel çatışmaların ve vekâlet savaşlarının arttığı bir dönemde emperyalistlerin aparatı terör örgütü PKK ile anılarak hırpalanmak CHP için ciddi bir zafiyet oluşturuyor. 31 Mart yerel seçimlerine giderken CHP karşı ataklarla savuşturamayacağı bir konumda. Neden mi?

İYİ Parti koruma kalkanını kaybettiği için…

Burhanettin Duman’ın yazısı