Burhan Şeşen: Che Guevera ölümünden sonra fotoğraflarının tişörtlere basılmasını ister miydi?

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Varsayalım ben şarkılarımın ne hayattayken ne de öldükten sonra faşistler tarafından kullanılmasını istemiyorum. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl önüne geçeceğim bunun? Che Guevera ölümünden sonra fotoğraflarının tişörtlere, kahve bardaklarına basılmasını ve bir meta olarak kullanılmayı ister miydi?

Can Yücel de aynı şekilde şiirlerinin, kitapları dışında ticari amaçla kullanılmasını ister miydi? Ya da Nâzım Hikmet ırkçı, şovenist, dinci bir parti başkanının seçim broşürüne şiirinin konmasını ister miydi? Bunun önüne nasıl geçilir bilemiyorum bunun için bunu uluorta tartışmaya açtım.

Şu anda dünyadaki tüm Fikri Mülkiyet Yasaları sanatçıların ölümünden sonraki haklar için benzer uygulamalar içeriyor. Eser ya da eserler, eser sahibinin ölümünden sonra yasal mirasçı ya da mirasçılara kalıyor, eser sahibinin ölümünden 70 sene sonra da kamuya mal oluyor.

Ben bunu çok adaletsiz buluyorum. Bir iş insanı sağlığında çalışıyor çabalıyor ve mirasını yakınlarına bırakıyor. Bu iş insanı öldükten 70 sene sonra malı, mülkü, bankadaki parası kamuya mı mal oluyor?

Burhan Şeşen’in yazısı