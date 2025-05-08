Burhan Şeşen: Boğaziçi Üniversitesi niye 500 üniversitenin arasında değil ona kafa yormanız gerekmez mi?

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Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci 5 Mayıs’ta yapılacak Bulutsuzluk Özlemi konserini yasakladı. Nejat Yavaşoğulları ve Bulutsuzluk Özlemi bu ülkenin yüz akıdır. Bulutsuzluk Özlemi kırk senedir var hayatımızda ve şarkılarıyla, sözleriyle sonsuza kadar da bizimle olacaklar.

Bu sebeple bu yasakçı zihniyetin sahibi Naci Bey’e buradan birkaç şey söylemek istiyorum…

…Öğrencilerin istediği sanatçıların konserlerini sırf bulunduğunuz makamı kaybetmemek için yasaklamak da nereden çıktı. Belki doğduğunuz Arguça köyünde sanatla bir yakınlığınız olmadı ama dünyanın dört bir yanını gezdiniz hiç mi bir konsere gitmediniz, bir müzikal izlemediniz?

Siz üniversite öğrencilerinin rektörüsünüz. Mevcut iktidarın değil. Ve de maalesef seçilmiş değil atanmış bir insansınız. Bu atanmışlığın “atılmışlığa” dönüşmesi sadece bir insanın iki dudağı arasında. Kendinize bunu nasıl yediriyorsunuz?

Bizler atanmışları değil seçilmişleri severiz Naci Bey. Konser yasaklamayla uğraşacağınıza ülkenin bir zamanlar en seçkin üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi niye dünyadaki 500 üniversitenin arasında değil ona kafa yormanız gerekmez mi?

Burhan Şeşen’in yazısı