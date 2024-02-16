Burcu Aydın Özüdoğru: Ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesi sınırlı oldu

2022-23 yıllarında yıllık ortalama %5 civarına ulaşan yüksek ekonomik büyüme, ne kadar istihdam yarattı?

Son 2 yılda Türkiye’de istihdam artışı yıllık ortalama %4,2 oldu. Bu oran yüksek olmakla beraber ekonomik büyüme oranının altında kaldı. Yani ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesi sınırlı oldu. Bu sebeple atıl işgücü de 2023 yılsonunda %25 gibi çok yüksek bir düzeye çıktı.

OECD genelinde karşılaştıracak olursak, 2023 yılında Türkiye’nin en yüksek 2. ekonomik büyüme oranına sahip olması bekleniyor. Ancak buna rağmen toplam istihdam oranımız bölge genelindeki en düşük 2. oran (Grafik 1) Bunun yanı sıra bölge genelindeki en yüksek enflasyon oranına sahip ülke de yine Türkiye oldu. Özetle ekonomik büyüme için yüklenilen enflasyon yeterince istihdam yaratamadı. İşgücü piyasasındaki sorunlar yapısal. Kadınların işgücüne sınırlı katılımı, işgücünün niteliği, istihdam piyasasında çalışma koşulları ve istihdam üzerindeki yükler ile gelir yapısı bu sorunların başında geliyor. Ancak yapısal bu sorunların üzerine 2024-25 yılında konjonktürel sorunlar da eklenecek. Bunlarda ilki ekonomik büyümenin yavaşlayacak olmasıdır. Yavaşlayan ekonomiyle beraber ekonomideki istihdam imkânlarının da azalması ve işsizliğin artması beklenir.

Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı