Burcu Aydın: Bu, temmuzda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında bir artış öngörülmediği anlamına geliyor

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MB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda ücret politikası konusunda Merkez Bankası’nın doğrudan taraf olmadığını ifade etti. Ayrıca, enflasyon tahminleri hazırlanırken ücret artışlarının açıklanan resmi zam oranlarına göre varsayıldığını vurguladı. Bu açıklama, temmuz ayında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında bir artış öngörülmediği anlamına geliyor.

Ancak hem gerçekleşen enflasyonun yüksek olması hem de satın alma gücündeki hızlı erime, hükümet üzerinde ücret artışı talebinin giderek artacağına işaret ediyor.

TCMB’nin %24’lük yıl sonu hedefi, mevcut enflasyon eğilimiyle bakıldığında oldukça iyimser görünüyor. Zira yıl başından bu yana enflasyon %13,4; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici enflasyonu ise aylık ortalama %2,7 oranında arttı.

Burcu Aydın’ın yazısı