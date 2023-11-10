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Yaramazlara biraz batar!

Burak Yılmaz Beşiktaş’tan istifa etti

Beşiktaş Futbol A Takımı’nda teknik sorumlu Burak Yılmaz görevi bıraktı.

Burak Yılmaz. Fotoğraf: Arşiv

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim’den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz’la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.


Açıklamada, “Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

6 Ekim’de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etmiş, yerine geçici olarak yardımcısı Burak Yılmaz getirilmişti. Art arda alınan kötü sonuçlardan dolayı Yılmaz eleştiriliyordu.

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