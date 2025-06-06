Burak Soyer: Mobland 'yılın dizisi' ilan edildi bile

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Guy Ritchie’nin elinden çıkma ‘MobLand’, onun dizinin işlediği konuya olan hâkimiyetiyle ve başta soğukkanlı ‘temizlikçi’ Tom Hardy olmak üzere, yaşlandıkça iyice coşan Pierce Brosnan ve kendisinden başka birisi olsa eğreti duracak rolüne tam oturan Helen Mirren’le birlikte tüm oyuncuların yıldızlaştığı bir modern mafya hikâyesi sunuyor.

Guy Ritchie’nin yönetici yapımcılığını üstlendiği ve Ronan Bennett’ın kaleme aldığı ‘MobLand’ 10’uncu bölümünde final yaptı ancak bu sonun yeni bir başlangıç olduğu da tartışma götürmüyor.

Zira Paramount+ platformunda gösterimde olan dizi, özellikle suç, gerilim, aksiyon sevenler tarafından ‘yılın dizisi’ olarak ilan edildi bile.

Başrollerinde Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren gibi yıldız isimlerle beraber pek çok başarılı oyuncuyu barındıran ‘MobLand’, Guy Ritchie’nin aşina olduğumuz tarzının üstünde konusuyla dikkat çekiyor.

Burak Soyer’in yazısı