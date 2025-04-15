Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bungalovda gizli kamera bulunmuştu: İki gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamera iddiasına ilişkin işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı. 

Fotoğraf: TRT Haber

Söz konusu işletmede ailesiyle birlikte konaklayan Mesut Kozan, sosyal medya hesabından bungalovdaki ampulde 360 derecelik bir kamera olduğunu fark ettiğini yazmıştı.


Sakarya Valiliği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlattı. İşletmedeki çalışmalar sonucu 31 yaşındaki işletme sahibi H.K. ve bir çalışan gözaltına alındı.

H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca işletme süresiz mühürlendi.

SON HABERLER

25 bin yeni öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen atanacağını duyurdu.