‘Bunaldım’ diyerek uçağın kapısını açan yolcu tutuklandı

Asiana Airlines uçağının kapısını havada açan yolcu Güney Kore’de tutuklandı.

Fotoğraf: Yonhap

194 yolcunun bulunduğu uçak, kapısını açılmasına rağmen Daegu Havalimanı’na iniş yapmayı başarmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre inişin ardından bazı yolcular bayılırken bazıları da solunum problemleriyle hastaneye kaldırıldı.

Yonhap ajansının aktardığına göre 30’lu yaşlardaki zanlı uçuş sırasında “Bunaldım” diyerek uçağın kapısını açmıştı.

Yonhap’a göre kolluk kuvvetleri, zanlının ifadesinde işten çıkarıldığı için stres yaşadığını söylediğini aktardı.

30’lu yaşlardaki erkek yolcu, uçağın inişe geçtiği sırada, yerden 250 metre yükseklikte kapıyı açmıştı. Görgü tanıklarına göre kapıyı açan kişi uçaktan atlamaya da çalıştı.

Yonhap’a konuşan 44 yaşındaki bir yolcu “İçerde tam bir kaos vardı. Kapıya en yakın oturan yolcular bayıldı. Hostesler inişin ardından doktor çağrısıyla anons yaptı. Ben de uçağın patlayacağını düşündüm. Son anlarımı yaşadığımı düşünüyordum” dedi.

Uçakta hafta sonu bir spor müsabakasına gitmekte olan çocuklar da vardı. Çocuklardan birinin annesi “Çocuklar titriyordu, ağlıyordu ve dehşet içindeydi” dedi.