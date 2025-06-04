Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne katılmasına yeşil ışık

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Bulgaristan’ın gelecek yıl Avro Bölgesi’ne katılmasına yeşil ışık yaktı.

Başkent Sofya’da avro protestosu. Fotoğraf: Anastas Tarpanov

Açıklamada Doğu Avrupa ülkesinin 2024’ten beri avroya geçiş sürecinde iyi ilerleme kaydettiği ve 1 Ocak 2026’dan itibaren para birimini kullanmak için tüm kriterleri karşıladığı duyuruldu.

1 Ocak 2007’de Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olan Bulgaristan yıllardır Avro Bölgesi’ne katılmaya çalışıyordu. Ancak başta enflasyon olmak üzere bazı önemli kriterlerde yetersiz olduğu için ertelenmişti.

AB maliye bakanlarının Temmuz 2025’te ülkenin avroya geçişini onaylaması bekleniyor.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Bulgaristan’ın gerekli düzenlemeleri hayata geçirmedeki ‘muazzam kararlılığı’nı kutladı.

Onayla birlikte Bulgaristan Avro Bölgesi’ne geçen 21’inci AB ülkesi olacak.

18 yıldır AB üyesi olan 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan birliğin en yoksul ülkesi.

Hükümet sevinçli, Bulgarların yarısı karşı

DW Türkçe‘nin aktardığına göre Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov kararı ‘sevinç’le karşıladı: “Bu olağanüstü bir gün. Bulgaristan’ın Avro yolunda yıllar süren reformlar, adanmışlık ve Avrupalı partnerlerimizle birlik içinde ileriye doğru bir adım daha atıldı.”

Ancak Brüksel ve Bulgaristan hükümetindeki sevinç sokaklara yansımadı.

Başkent Sofya’nın merkezinde parlamento binası önünde toplanan yaklaşık bin kişi “(Bulgar para birimi) Leva’yı koru”, “Avroya hayır”, “Gelecek egemen devletlerindir” yazılı pankartlarla protesto düzenledi. Gösteriyi Rusya yanlısı popülist ‘Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi’ organize etti.

Bulgaristan’da avroya karşı olanlar Avro Bölgesi üyeliğinin acı ekonomik reçetelere yol açacağından endişeli.

Son kamuoyu yoklamaları Bulgarların yarısına yakınının avroya geçişe karşı olduğunu gösteriyor.



