Bulgaristan Türkiye’den gelen limonları geri çevirdi: ‘Yasaklı madde var’

Bulgaristan Türkiye’den gelen limonlarda ‘yasaklı madde’ tespit ettiğini belirterek geri çevirdi.

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Bulgaristan limonları sınırdan geri gönderdikten sonra Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üretici ve ihracatçı firmalar hakkında soruşturma başlattı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada AB üye ülkeleri tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzlukların Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden ilan edildiği ve sistemin herkesin erişimine açık olduğu belirtildi.

İhracatçı firmalara bir yıl süreyle 100 analiz yapıldığını söyleyen müdürlüğün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

*Son günlerde haberlere konu olan, RASFF bildirimlerinde tespit edildiği belirtilen, chlorpyrifos-ethyl aktif maddesinin 21 Mayıs 2020’de, propiconazole aktif maddesinin 31 Aralık 2020’de, chlorpyrifos-methyl aktif maddesinin 31 Aralık 2021’de, Avrupa Birliğinde alınan kararlar, çevre ve insan sağlığı dikkate alınarak ülkemizdeki kullanımları sonlandırılmıştır.

*Ayrıca ülkemizde AB uyum çerçevesinde çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri tespit edilen 223 aktif madde daha yasaklanmıştır.

*Mevzuata aykırı hareket eden bütün kişi ve firmalara olduğu gibi, Bulgaristan’dan dönen ve yasaklı madde kullanıldığı tespit edilen limonlarla ilgili de üretici ve ihracatçı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

*RASFF’a konu olan veya herhangi bir nedenle ülkemize geri dönen tüm gıda ve yem ürünleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunumuz ve yönetmeliklerimiz gereği yüzde 100 analize alınarak resmi kontrole edilip, analiz sonucu ülkemiz mevzuatına uygun olmayan ürünlerin girişine katiyen izin verilmemektedir. Bu tür haberler, ülkemizin uluslararası itibarını zedelemekte ve ihracatını da riskli hale getiriyor.