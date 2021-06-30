Bülent Usta: Bu politik düzeni sarsarak yaratacağımız ‘ortak dünya’da yaşayabiliriz ancak

Salgın, siyasi ve ekonomik durumlar, imkânı olan pek çok kişiye “Nerede yaşayabiliriz?” Sorusunu sorduruyor. Bu sorunun işaret ettiği kaygının, gerçek bir kaygı olmadığını söyleyemeyiz. Yaşadığı ülkenin hukuk ve adalet düzenine güven duymayan biri, doğal olarak kaygılanır. Ve bu düzenin değişmeyeceğine dair güçlü bir kanıya kapılmışsa, kendisini güvende hissedebileceği bir yer aramasından daha doğal bir durum yok. Ama bu tercihin, yaşadığı yeri terk etmenin ya da terk etmek zorunda kalmanın bir bedeli de var.

“Nerede yaşayabiliriz?” Dünyayı insansızlaştıran, insanları dünyasızlaştıran bu politik düzeni ve uygarlığı sarsarak yaratacağımız “ortak dünya”da yaşayabiliriz ancak, diğer bütün çözümler geçici olacak. Ama önce kendi zihnimizde inşa edeceğimiz ‘yuva’ya ihtiyacımız var, kırılgan yanımızla kuracağımız o güçlü ve hakiki yuvaya…

Bülent Usta’nın yazısı