Bülent Usta: Bu ilginin onda biri Suriye için olsaydı, büyük trajedi yaşanmayacaktı belki de

Batı kamuoyu ve devletlerinin Ukrayna’ya göstermelik de olsa verdikleri o yoğun destek, farkında olmadan benim gibi pek çok kişinin savaşa ilgisini yavaş yavaş kaybettirdi, özellikle ayrımcılığa tanık olmak… Örneğin İngiltere, vatandaşlarına Ukraynalı göçmenleri misafir etmelerine yönelik bir kampanya yürütürken diğer göçmenleri Ruanda’yla anlaşma yapıp binlerce kilometre ötedeki başka bir kıtadaki ülkeye gönderme kararı gibi… Ya da Polonya sınırında, göçmenleri ten rengine göre ayırdıklarını, örneğin savaştan kaçan Pakistanlı öğrencilerin sınırdan geçmelerine izin vermediklerini görünce… Almanya’da Rus orkestra şefinin işinden olması, kütüphanelerden Rus yazarların kitaplarının çıkarılması gibi hadiseler de tuhaftı. Bu ilginin onda biri Suriye için olsaydı, oradaki halk bu denli yalnız bırakılmasaydı, bu kadar büyük bir trajedi yaşanmayacaktı belki de…

Bülent Usta’nın yazısı