Bülent Tuncay: Shrek ve Icardi

İlk yarıda İcardi ile maçın başında kaleyi zorlayan, Mertens’in direkten dönen topuyla gole çok yaklaşan Galatasaray’ın kazandığı penaltı atışında vuruşu kaçırması ilginçti. Kerem’in önüne bıraktığı topu İcardi’nin boş kale yerine dışarı vurması şaşırtıcıydı. Aynı İcardi ilk yarının sonlarına doğru bu kez zor pozisyonda nefis bir gole imza atarak tabelayı değiştirdi.

Maçın ikinci yarısı ise bildik bir öyküydü. Galatasaray rakibinin zayıflığı karşısında rehavete kapılmış ve ikinci yarı oyundan düşmüştü. Kaybedecek bir şeyi olmayan İstanbulspor, rakibinin oyun disiplininden uzaklaşmasını iyi değerlendirerek maça asıldı ve oyuna dengeyi getirdi. Okan Buruk, oyunu tekrardan lehine çevirmek için Mertens- Zaha hamlesini yaptı. Top kontrolünü yeniden ele almak istiyordu.

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Galatasaray, oyunun son bölümünde vitesi yükseltti ve maça yeniden ağırlığını koydu. Okan Buruk’un değişiklikleri ile Galatasaray dinamizm kazanıp temposunu yeniden buldu. Kerem Demirbay’ın direkten dönen topu farkın açılacağına yönelik işaretti. Barış’ın pasında Abdülkerim’in golü ofsayta takıldı.

Sonuç olarak Galatasaray, ikinci yarının ilk bölümü dışında rahat bir oyunla erteleme maçından üç puanı aldı.

Bülent Tuncay’ın yazısı