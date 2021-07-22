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Yaramazlara biraz batar!

Bülent Timurlenk: Galatasaray’da ne eksikse PSV oyunuyla bunu gösterdi

Galatasaray’da ne eksikse PSV oyunuyla bunu gösterdi. Atletik hızlı oyuncular, seri paslar, önde pres ve rakibin hatasını kollayacak kadar skordan bağımsız oyun konsantrasyonu… Bunların hiçbiri Galatasaray’da yoktu. (…) Bir bayram akşamı sezonun ilk resmi maçında 5 gol yemek elbette Galatasaraylılar adına can sıkıcı. Ancak eksiklerin herkes farkında. Galatasaray kimi alırsa alsın atletik ve ayağı yere sağlam basılı futbolculardan kurulu bir kadroyla lige başlamalı. Sarı-kırmızılı takım adına en iyilerin Sekidika ve Ömer Bayram olması bile aslında bize birçok şeyi anlatıyor.

Bülent Timurlenk’in yazısı


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