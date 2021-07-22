Bülent Timurlenk: Galatasaray’da ne eksikse PSV oyunuyla bunu gösterdi

Galatasaray’da ne eksikse PSV oyunuyla bunu gösterdi. Atletik hızlı oyuncular, seri paslar, önde pres ve rakibin hatasını kollayacak kadar skordan bağımsız oyun konsantrasyonu… Bunların hiçbiri Galatasaray’da yoktu. (…) Bir bayram akşamı sezonun ilk resmi maçında 5 gol yemek elbette Galatasaraylılar adına can sıkıcı. Ancak eksiklerin herkes farkında. Galatasaray kimi alırsa alsın atletik ve ayağı yere sağlam basılı futbolculardan kurulu bir kadroyla lige başlamalı. Sarı-kırmızılı takım adına en iyilerin Sekidika ve Ömer Bayram olması bile aslında bize birçok şeyi anlatıyor.
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Rapor: Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i ekonomik endişe içinde
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son araştırması, Türkiye’de gençlerin yüzde 70’inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmada gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler ise şöyle sıralandı: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye.
Pegasus casus yazılımına karşı hangi telefonlar güvenli? Nasıl korunuruz?
Guardian gazetesi ve ortaklaşa çalıştığı 16 medya organı, İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği ‘Pegasus’ isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığını ve en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğunu ortaya çıkardı.
Covid-19 testlerinde pozitiflik oranı 10 günde iki kat arttı
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Erkekler, karbon salımından kadınlara göre daha fazla sorumlu
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Erdoğan’dan tişörtlü bayramlaşma: Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 81 ilin AKP teşkilatıyla bayramlaştığı video konferasta üzerinde tişört olması dikkat çekti. Erdoğan partililere, “Sahayı boş bırakmayın” hatırlatması yaptı.