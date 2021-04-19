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Yaramazlara biraz batar!

Bülent Timurlenk: FB’de kimsenin iyi futbol sorgulayacak hali yok

Deplasmanlarda size çok puan kazandıran ve onun olmadığı tek maçta da mağlup olmuşsanız Fenerbahçe gibi sahaya çıkarken Altay’ın yokluğunda biraz buruk ve tedirgin olursunuz. Belözoğlu’nun geçen hafta ayağa pas yapan ve topa hakim olması beklenen 11 tercihi Başakşehir maçının ilk 30 dakikasında şaşırttı. Bekleyen ve geçiş arayan taraf Fenerbahçe’ydi.

Ara haftayı bay geçecek F.Bahçe’de hiç kimsenin iyi futbol sorgulaması yapacak hali yok. Geriye düştükleri maçı çevirmek zorundaydılar ve bunu başardılar.

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(…) Ancak sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yarışında Ozan Tufan’ın Vodafone Park’ta attığı gole çok şey borçlu…

Bülent Timurlenk’in yazısı

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