Bülent Falakoğlu: Hükümet bu parayı senden benden alacak

Suçu başkasına atan bu cümleler eşliğinde istenen ek bütçe de öyle böyle değil hani… Tamı tamamına 1 trilyon 80 milyar lira. Mevcut bütçenin neredeyse yüzde 75’i kadar. Neredeyse aslı kadar; böyle ek mi olur? Halkın sırtına 1 trilyon liranın üzerinde yeni yük binecek. Hükümet bu parayı senden benden alacak.

Yeni zamlarla ve vergilerle… Elektrikten doğalgaza, benzinden mazota…

Çaydan şekere, ekmekten ulaşıma… İçki ve sigaradan devletin ürettiği mal ve hizmetlere… Aklınıza ne gelirse ona gelecek zamla. Yeni sanılacak ÖTV, KDV, MTV ile…

Bülent Falakoğlu’nun yazısı