Bülent Falakoğlu: Devlet, alacaklısından alacağını değil, para sahipleriyle buluşmasına aracılık talep etti

Her hazine ve maliye bakanının yaptığı gibi yeni bakan Nureddin Nebati de mabede uğradı. Ve ‘yabancı yatırımcı’larla (para babalarıyla) toplantılar gerçekleştirdi.

Toplantıya aracılık eden Dome Group’tu. Toplantının düzenleyicisi bile, ‘Bakan bu mabede niye gitti?’ sorusunu cevaplamaya başlamadan çok şey anlatıyor.

Dome Group, İngiltere’deki ilk Türkiye sermayeli yatırım bankası. Ana ortakları Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk.

Bankanın kuruluş amacı şöyle duyurulmuştu: “Türkiyeli şirketlere yabancı finans imkanları sağlamak”.

Böyle bir kuruluş amacı olan bankanın böylesi bir toplantıya aracılık etmesi gayet ‘normal’ gözüküyor. Lakin meseleye, Şahenk Ailesi’nin Türkiye’deki bankalara olan borcu üzerinden bakınca iş farklılaşıyor. Şahenk Ailesi’ne ait olan Doğuş Holding… Garanti Bankası’nın satışından yaklaşık 8 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen…

Bankalara 2.7 milyarlık kredi borcunu ödemek yerine yapılandırmış bir holding. Yapılandırdığı borçlarını da ödemedi; üstelik İngiltere’de banka kurarken. Şahenk, İngiltere’de bankasını kurdu Türkiye’deki kredi borçları için ise… İkinci kez yapılandırmak üzere bankalarla masaya oturdu.

Karşımızdaki bu fotoğrafa bakınca görülen şu: Devlet, alacaklısından alacağını değil, para sahipleriyle buluşmasına aracılık talep etti.

Bülent Falakoğlu’nun yazısı