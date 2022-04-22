Bülent Falakoğlu: Bir ihale daha Katarlı sermayenin istediği gibi sonuçlandı!

İktidarın tüm olanakları Katar sermayesinin ayağına serme tutumu da… Katar sermayesi aşkı da hiç eksik olmuyor.

Bir ihale daha Katarlı sermayenin istediği gibi sonuçlandı! Süper Lig yayını için Katarlıların sahibi olduğu Digitürk Bein Sports’la anlaşıldı.

Aslında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayın ihalesi sürecini Kasım 2021’de bitmeyi planlıyordu. Ancak anlaşma sağlanamayınca süreç Nisan 2022’ye uzatıldı. Bu süreçte Digitürk adeta burnundan kıl aldırmadı. Önce düşük teklif verdi. Sonraki ihalelere teklif dahi vermedi.

Yayın ihalesine en yüksek teklifi Saran Group vermesine rağmen bugüne kadar imza atılmadı. Daha doğrusu atılamadı.

TFF bu konuda inisiyatif alamadı. Çünkü Saray’dan ‘imza atabilirsin’ sinyali gelmedi.

Spor kamuoyunun genel kanısı belliydi: Bu iş Digitürk’e verilir.

Nitekim öyle de oldu.

Bülent Falakoğlu’nun yazısı