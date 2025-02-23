Bülent Falakaoğlu: TMSF ve DDK'ye verilen yetkiler TÜSİAD'ın çıkışını tetiklemiş midir?

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Torba yasayla Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) verilen sınırsız yetki sermaye için ‘risk’ diye okunuyor. DDK’ye verilen yetkiler halk için riskli; derneklerden sendikalara tüm örgütler risk altında.

Sermaye ‘önünün kesilmesini’ dert ediyor ama demokrasi aramıyor. TÜSİAD başkanı gözaltına alındı ama ‘piyasalar’ (döviz uçmadı, borsa çökmedi vs.) hiç tepki vermedi.

Yabancı teknoloji yatırımcıları Çin’i terk etmiyor. ABD Başkanı Trump’ın Verimlilik Bakanı Musk’ın otomobil fabrikaları Çin’de milyonlarca otomobil üretiyor. Bugün Türkiye’ye yabancı sermayenin gelmemesi hukuksuzluktan değil, KOBİ cenneti ülkede satın alınacak şirket olmamasından.

TMSF’ye verilen şirketlere kayyım yetkisine gelince…

Mallarına, banka hesaplarına el konulması, şirketlerine kayyım atanması riski, sermaye için en kutsal kabul ettiği mülkiyet hakkının çiğnenmesi anlamı taşır. O hamle gelirse piyasalar tepki verir, borsa allak bullak olur. Erdoğan böyle bir adım atmaz.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı