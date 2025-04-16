Bülent Falakaoğlu: Sadece ürün değil, çiftçi de yandı

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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise sözüm ona ‘Yüreklere su serpiyor’: “Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor.”

Oysa vaziyet hiç de rahatlatıcı değil. Sadece bu örnek bile çok şey anlatıyor: Yıllık kayısı geliri 500 milyon doları bulan Malatya’nın bu yıl kayısıdan elde edeceği gelir ‘sıfır’.

Gübre borçla… İlaç borçla… Ne harcandıysa üretim için o borçla! Şimdi elde ürün yok ama borç çok. Çiftçiyi üretime borçlu başlatan hükümet aslında dondan önce vurmuştu çiftçiyi. Devletin desteği yetersiz! Üstelik de çok geç açıklanıyor ve çok geç ödeniyor. Tarımsal üretimin planlanması, üretimin devamlılığı, üreticiyi koruma gibi ilkeler hak getire… Böylesi bir ortamda bir de zirai don etkili olunca sadece ürün değil, çiftçi de yandı.

Don nedeniyle birçok üründe üretimin ciddi oranda azalacak olması fiyat artışlarını tetikleyecek. Gıda enflasyonu yükselecek, milyonlarca asgari ücretli başta olmak üzere gelirlerinden aslan payını gıdaya ayırmak zorunda kalan tüm emekçiler etkilenecek. Bu ürünleri ham madde olarak kullanan sanayiciler zam yapacak; sirkeler, meyve suları, şaraplar, çikolatalar artık daha pahalı olacak. Tüccarı, esnafı, nakliyecisi… Kısacası tarımla bağı, teması olan her kesim zarar görecek. Mesele öyle bugüne kadar yapıldığı gibi “Sorun yok, ithal ederiz!” denilip geçiştirilecek cinsten değil yani.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı



