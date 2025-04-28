Buldan'dan Önder'e: Sen iyileşmene bak, ben hallederim

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, hastanede tedavi görev DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e seslendi: “Gerçekleşecek olan barış senin güzel yüreğine merhem olacak.”

Fotoğraf: @PervinBuldan / X

Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alındı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını açıkladı. 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyuruldu.

25 Nisan’da doktoru (Prof. Dr.) Ertan Sağbaş, Mezopotamya Ajansı‘na şu açıklamayı yaptı: “Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi inşallah ödemdir, oksijensiz de kalmış olabilir. Aslında şanslı şu hale gelmesi büyük mucizedir. Bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var.”

Hastane, bugün Önder’in nörolojik tablosunun bozulduğunu, ‘hayati tehlikesininse artarak devam ettiğini’ duyurdu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘silah bırakma’ çağrısıyla ivemelenen yeni süreci Önder’le yöneten Buldan, duygularını X‘ten şöyle dile getirdi:

* Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan, bunu da biliyorum. En son yedi ay önce bir daha, yeniden barışa çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat ‘Aman başkanım geri dönüş yok’ dedin. Oysa aslında sen Türk bende Kürt’tüm.

‘Şimdi ben yükünü omuzlarıma aldım’

* Sen yüreğinin içine barışı yerleştirmiştin. Türkü, Kürt’ü, Ermeniyi, Aleviyi, Lazı, Çerkezi, kadınları, çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü barışa adayanın Türk yada Kürt olmasına. Ben daraldığımda “Rahat ol başkanım ben hallederim” diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım.

* Sen şimdi hastanenin eksi üçüncü kattında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barışa giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı başkanım.



