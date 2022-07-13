Buldan’dan Yeni Akit’in ‘nefret başlığı’na: Kendinize yakışanı yaptınız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, babasının hayatını kaybetmesini hakaretle ‘haberleştiren’ iktidara yakın Yeni Akit gazetesine cevap verdi: “Siz sadece kendinize yakışanı yaptınız.”

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Yeni Akit, Buldan’a dört gün önce hayatını kaybeden babası üzerinden ‘Terör sevici Pervin Buldan’ın babası öldü!’ başlığıyla hakaret etmişti.

HDP’li yetkililer söz konusu ‘haber’e sert tepki göstermişti.

Buldan’sa sessizliğini bu akşam Twitter üzerinden bozdu: “Hiçbir zaman ne Allah’ın ne de kulun aldığı cana sevinmedim, sevinmem, sevinemem. Ama siz sadece kendinize yakışanı yaptınız.”