Buğra Adil Buyrukçu: Hangi güneş kremi daha sağlıklı?

Güneş koruma kremleri, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyup, radyasyon etkilerinin cilde geçmesini engelleyen ürünlerdir. Piyasada satışa sunulan çok sayıda güneş kremi türü bulunuyor. Ancak bunların içinden sağlığa zarar vermeyen ve cilt yapısına uygun olanını seçmek oldukça önemli. Çünkü güneş koruma kremlerinin içinde de gerçekten sağlığımıza zarar veren oldukça fazla madde var. Özellikle oksibenzon veya homosalat maddelerine çok dikkat etmelisiniz. Satın alacağınız güneş kreminin içeriği oksibenzon veya homosalat gibi zararlı madde içeriyorsa, o üründen kesinlikle uzak durmalısınız. Avrupa Birliği standartlarına göre bir güneş koruma kremi içerisinde oksibenzon yüzde 2,2 ve homosalat da yüzde 1,4 oranında olması gerekiyor. Ancak yüzde 15 veya yüzde 6 oranında oksibenzon içeren çok fazla güneş kremi var. Bu nedenle ürünlerin etiketlerini çok iyi okumaya özen gösterin.

Güneş kreminin içeriğinde titanyum dioksit veya çinko dioksit olanları almanızı öneririm. Çünkü çinko ve titanyum, güneş kreminin emilimini engelliyor. Böylece güneş ışınları cildinize geldiğinde direkt yansıyarak, geri gidiyor. Çoğu ürünün etiketini okumakta zorlandığımız doğru. Etiketine bakmadan bir ürün aldıysanız da bunun faydalı olup olmadığını anlamanın çok basit bir testi var. Eğer ürünün içerisinde gümüş dioksit ve çinko dioksit varsa, kreminizi elinize sürdüğünüzde derinizin üstünde beyaz renkli bir katman kalır. Kremi kullanmanızın üstünden 20 dakika geçmesine rağmen beyazlık hala duruyorsa, o zaman doğru bir ürün aldınız demektir. Eğer kreminiz elinize sürdüğünüzde hemen emilimi sağlanıyorsa, o zaman yanlış bir ürün aldığınızı bilmelisiniz. Ancak bazı markaların ürünlerinde titanyum dioksit ve çinko dioksit, mikro formüllerle kullanılıyor. O ürünler de elinize sürdüğünüz anda emilebiliyor. Bu durum, sizi yanıltmasın. Ürünün içerisinde bu iki maddenin olduğunu biliyorsanız, o tarz kremleri de tercih edebilirsiniz. Ancak ben beyazlığı cildinizde kalan kremleri kullanmanızı öneririm.

Eğer ürün satın almak bütçenizi sarsıyorsa, güneş koruma kreminizi evde hazırlamak da mümkün. İşte doğal güneş kremi tarifi…

-3 veya 4 küçük kâse Hindistan cevizi yağı

-10 damla lavanta yağı

-1 yemek kaşığı nar yağı

-2 yemek kaşığı shea yağı

-2 yemek kaşığı çinko oksit

Çinko oksit dışında tüm malzemeleri bir kavanozun içine koyun ve karıştırın. Daha sonra orta ısı bir ateşe tavayı koyun. Tavanızın içine kavanozu yerleştirin. Bu esnada karışımın içine 2 yemek kaşığı çinko oksit ekleyin ve kavanozu kaşık yardımıyla karıştırın. Tüm malzemelerin karıştığından emin olduktan sonra karışımı soğuk bir yerde bekletin. Soğuduktan sonra kreminiz kullanıma hazır.

Buğra Adil Buyrukçu’nun yazısı