BUDO’nun sekiz seferi iptal

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden (BUDO) bazıları yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre saat 13.30, 16.45 ve 19.15’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Saat 14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25’teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kabatepe’den 05.00, Gökçeada’dansa 07.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.