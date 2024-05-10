BUDO’nun sekiz seferi iptal

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden (BUDO) bazıları yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre saat 13.30, 16.45 ve 19.15’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Saat 14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25’teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
Ayrıca, Çanakkale Boğazı’yla adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kabatepe’den 05.00, Gökçeada’dansa 07.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.