BUDO'nun sekiz seferi iptal

İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki (28 Nisan) sekiz seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun sitesindeki duyuruya göre iptal seferler şunlar:
- 07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
- 12:55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)