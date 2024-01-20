BUDO’nun altı seferine hava engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden altısı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle: