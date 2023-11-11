Diken

Yaramazlara biraz batar!

BUDO seferlerinden bazıları iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: AA

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08:00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 8:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.


SON HABERLER

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,85, dolar/TL yüzde 0,55, avro/TL yüzde 0,30 değer kazanırken altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kaybetti.

SPK’dan üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı.