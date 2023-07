Bu tatilde hep birlikte geleceğe seyahat edelim mi?

Yaz mevsimi herkes için bir anlamda tatil, eğlence ve mola demek… Bu güzel dönemi anılarımızla birlikte geleceğe taşıyabilmenin yolu da sürdürülebilir tatillerden geçiyor. Peki, tatili nasıl sürdürülebilir kılabiliriz?

Birçoğumuz kışı güzel bir yaz tatili hayaliyle geçirip aylar öncesinden en ince ayrıntısına kadar planlıyor. Doğayla iç içe geçirdiğimiz bu sayılı günlerde enerji depolayıp günlük hayatımıza dönüyor, o yaz edindiğimiz deneyimle bir sonraki tatilin planlarına başlıyoruz.

Ama bunu yaparken iklim krizini de dikkate almamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 8’i turizmden kaynaklanıyor. Yine de atacağımız küçük ama anlamlı adımlarla önümüzdeki yazların da geçmiştekiler kadar güzel yaşanabilmesi mümkün.

Çevreyi ve doğal kaynakları korumayı benimseyen sürdürülebilir bir tatil planı geleceğimiz ve gezegenimiz için büyük fark yaratabilir.

Gelin hep birlikte karbon ayak izimizi kontrol altında tutabileceğimiz bir tatili adım adım planlamaya çalışalım…

Sürdürülebilir tatilin yolu dünyayı korumaktan geçiyor

Sürdürülebilir tatil, seyahat ederken çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, bu kaynaklara saygılı olmayı amaçlayan bir turizm anlayışını ifade ediyor.

Aynı zamanda doğal çevrenin korunması, yerel ekonomilerin desteklenmesi, kültürel değerlerin ön plana çıkarılması ve sosyal etkilerin en aza indirilmesi gibi unsurları içeriyor.

Yani tatili planlarken yapacağımız tercihlerle hem keyif aldığımız etkinlik ve mekânlardan mahrum kalmayabilir hem de doğal kaynakları doğru kullanarak dünyamızı ve dolayısıyla gelecek tatillerimizi de koruyabiliriz.

Eğer aklınıza yattıysa sürdürülebilir bir tatil planı için atmamız gereken adımlara gelin birlikte bakalım.

Uçak, özel araç, motosiklet yerine toplu ulaşım…

Ulaşım yönteminin dikkatlice seçilmesi, sürdürülebilir bir tatil planının en önemli aşaması. Çünkü turizmin başlıca sera gazı emisyon kaynaklarından birini ulaşım oluşturuyor. Ulaşımda harcanan yakıtlardan kaynaklanan emisyonun tüm sera gazı salımının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğu düşünüldüğünde bu hayli yüksek bir oran.

Araştırmalara göre yaklaşık 1,5 km’de bir uçağın yüzde 82, özel aracın yüzde 55 ila 68, motosikletin yüzde 40 oranında karbondioksit saldığını gösteriyor. Otobüs, tren, gemi gibi toplu taşıma araçlarındaysa bu oran yüzde 7 ila 37.

Bu demek oluyor ki, karbon ayak izimizi en çok artıran yöntemler uçak, özel araç ve motosiklet. Bunlar yerine tren, otobüs ya da gemi gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmek ve hatta varış noktamızda da toplu taşıma veya bisiklet gibi çevre dostu alternatifleri kullanmak sürdürülebilir bir tatilin ilk adımı için harika bir karar.

Gelelim doğa dostu konaklama seçeneklerine

Hep birlikte son tatilimizdeki otel odamızı bir düşünelim mi? Klimalar, duş ve havuz için tercih edilen ısıtıcılar, göz alıcı ışıklandırmalar, sulama sistemleri ve tabii ki beyaz eşyalar… Görüldüğü üzere tatil için tercih ettiğimiz oteller, pansiyonlar ve kiralık evler karbon ayak izimizi epey artırabiliyor.

Hatta tercih ettiğimiz tatil mekanlarının bile karbon ayak izimize etkisi büyük. Araştırmalara göre, bir gecelik otel konaklamasında karbon etkisi en yüksek ülke, 152,2 kilogram karbondioksitle Maldivler, en düşük ülkeyse 4,7 kilogramla Kosta Rika. Aynı araştırma Türkiye’de bir tatilin 37 kilogram etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla sürdürülebilir bir tatil planlarken sertifikalı, çevre dostu otelleri ve konaklama tesislerini tercih etmek büyük bir fark yaratıyor. Çünkü bu tesisler enerji ve su tasarrufu yapıyor, enerji verimliliği ve geri dönüşüm gibi önemli kurallara uyarak tüketimimizi bizim adımıza kontrol altına alıyor.

Diğer yandan kamp, karavan ve doğa evleri gibi çevreye uyumlu konaklama seçeneklerini değerlendirmek de sürdürülebilir tatil adına iyi alternatifler.

Küçükten büyüğe doğru yayılan bir etki

Satın aldığımız, tükettiğimiz her ürün, imalat ve nakliye gibi süreçlerden geçtiği için karbon ayak izi üretiyor. Yani fabrika üretimi bir hediyelik eşya, elimize gelmeden önce birçok ülkeyi, fabrikayı gezip karbon ayak izini artırabiliyor. Bu durumu en aza indirmenin yolu tatil yaptığımız yerdeki yerel kültürü ve ekonomiyi desteklemekten geçiyor.

Yerel restoranların lezzetlerini tatmak, yerel ürünler satın almak, hediyelik olarak yerel el sanatları ve el işlerini tercih etmek, bölgenin ekonomisine katkıda bulunurken, sürdürülebilir turizm modelini de desteklememizi sağlıyor. Sevdiklerinizi sevindirirken aynı zamanda gezegenimizi de korumuş olmak, küçükten büyüğe yayılan bir iyiliğin parçası olmak harika bir his, değil mi?

Asla atlamamamız gereken mesele: Plastik

Evden uzakta olmak demek kendi kişisel eşyalarımızdan da uzakta kalmak demek. Bu da maalesef daha fazla tek kullanımlık plastik anlamına geliyor. Oysa tek kullanımlık plastiklerle ilgili veriler endişe verici düzeylere ulaştı.

Her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik okyanuslara gidiyor ve doğada çözünemeyen bu atıklar nedeniyle okyanus yüzeyinin yaklaşık yüzde 40’ının plastikle kaplı olduğu tahmin ediliyor. Kaliforniya ve Hawaii arasında bulunan, Fransa’nın üç katı büyüklüğünde ve doğal yaşamı tehdit eden plastik adası da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Plastik tüketimimiz böyle devam ederse, bilim insanları 2030’da okyanuslarda balıklardan çok plastik atıkların olacağı konusunda uyarıyor. Reuters’ın 2019’a ait grafiğine göre, insanlar her hafta 5 gram plastik yiyor. Bu her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik yediğimiz anlamına geliyor. Çünkü deniz hayvanları plastik atıkları ve mikro plastikleri yutuyor, insanlar da deniz hayvanlarını tüketiyor.

Tüm bu araştırmalar, sürdürülebilir tatilimiz sırasında da hem çevreyi hem de canlıların sağlığını tehlikeye atan plastik tüketimini mümkün olduğunca azaltmaya çalışmamız gerektiği bir kez daha kanıtlıyor.

Kendi su şişemizi yanımızda taşıyarak tek kullanımlık plastik şişe kullanımını azaltmak, alışverişe çıktığımızda bez çanta tercih etmek, kafe ve restoranlarda pipet kullanmamak, plastik kullanımını azaltan önemli ve basit adımlar olarak öne çıkıyor.

Hatırlamamız gereken tek şey doğanın bir parçası olduğumuz

Tatiller özünde doğaya döndüğümüz ve onun parçası olduğumuzu hatırlayıp arındığımız zaman dilimleri. Dolayısıyla ekosisteme saygı göstermek ve onu keşfedip güzelliklerinin farkına varırken, diğer canlıların sınırlarına saygı duymak hayli önemli.

O halde ne dersiniz? Ulaşımdan konaklamaya, alışverişten tatil etkinliklerine, sürdürülebilir tercihlerle planlanmış bir tatile çıkmak hem bize hem de gezegenimize çok iyi gelmez mi? Böylece ‘sürdürülebilir tatil’ bir anlayış olmanın ötesinde, yaşam biçimine dönüşemez mi?

