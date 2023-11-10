Bu hafta ‘The Marvels’ dahil beş film vizyonda

Sinemalarda bu hafta komediden dramaya, animasyondan aksiyona üçü yerli, beş film izleyiciyle buluşacak.

The Marvels

Brie Larson’ın ‘Captain Marvel’ rolüyle geri döndüğü The Marvels beyazperdede. Nia DaCosta yönetmenliğindeki filmde Captain Marvel, evreni kurtarmak için Ms. Marvel olarak bilinen Kamala Khan ve Monica Rambeau ile iş birliği yapar. Üç süper kahraman, Dar-Benn’e karşı mücadele eder.

Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası

Haftanın yerli komedi filmi, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız olduğu düşünülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel’in hikayesini konu ediniyor.

Okan Ege Ergüven’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon yer alıyor.

Seni Görüyorum

Dram türündeki film, doğup büyüdükleri şehirden İstanbul’a gelerek, kendilerine farklı hayatlar kuran üç kardeşin hikayesini anlatıyor.

Ender Mıhlar’ın yönetmenliğini yaptığı filmde Feyyaz Duman, Melis Birkan ve Hakan Salınmış oynuyor.

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

Haftanın animasyonları

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ‘Aslan Hürkuş 3: Anka Adası’, Hürkuş ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan dronlara karşı mücadelesini ele alıyor.

Haftanın bir diğer animasyon filmi ‘Troller Hep Beraber’ ise iki film boyunca mücadelelere atılan ve sonunda evlenen Poppy ve Branch çiftinin yeni serüvenini işliyor.