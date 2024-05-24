Bu hafta sekiz film vizyona giriyor

Bu hafta vizyona sekiz film giriyor.

‘Furiosa: Bir Mad Max Destanı’, yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen Furiosa’yı anlatıyor.

‘Şeytan Tohumları’, kökenleri hakkındaki gizemi çözmeye çalışan bir adamın hikayesi.

‘Gizlenen‘, gittiği şehir dışındaki evde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının başından geçenler…

‘Ammon’, gördüğü kabusların peşine düşen bir genç…

‘Biaz: Kara İyenin Laneti’, ruh çağırma ayini düzenleyen bir grup arkadaşın yaşadıkları korku dolu hikaye…

‘Yapay Sevgilim’ kadın avcısı Charles ile servet avcısı Elain’in hikayesi. İkili, birlikte robotik ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalır.

‘Karganın Uykusu’, karısının ölümüne neden olan uyurgezer bir adamın yaşadıkları…

‘Keçigiller’, bir hayvan topluluğu arasındaki ateşkesi korumayı öğrenen üç yavru keçinin öyküsü. Ateşkesi toplumda bozmadan sürdürmek isteyen keçiler maceralı bir yolculuğa çıkar.