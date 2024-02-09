Bu hafta altı yeni film vizyonda

Sinemada bu hafta al yeni film vizyona girecek. Bu filmlerin üçü yerli üçüyse yabancı.

‘İyi bir aile değiliz’

Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Nergis Çorakçı ve Asiye Dinçsoy’un oynadığı ‘İyi Bir Aile Değiliz’ komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Haki Biçici’nin yönetmenliğini yaptığı film, babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini anlatıyor.

‘Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan‘

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen, ‘Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan’ izleyiciyle buluşacak. Murat Aslan’ın yönetmenliğinde çekilen filmde Ömer Başdoğan, İnan Ulaş Torun, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak, Gökçen Gökçebağ, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın ve Yeşim Salkım rol aldı.

Aslan’ın senaryosuna da imza attığı yapım, ‘Türkler Çıldırmış Olmalı’ filminin hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek.

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 film vizyonda ( Efnan İpşir – Anadolu Ajansı )

‘Zavallılar’

Haftanın bilim kurgu türündeki filmi ‘Zavallılar’, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Yorgos Lanthimos ile Tony McNamara’nın kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:

“Trajik bir şekilde ölen Bella, sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.”

Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo’nun rol aldığı filmin yönetmen koltuğuna Yorgos Lanthimos oturdu.

‘MK Ultra: Gizli Dosyalar’

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 film vizyonda ( Efnan İpşir – Anadolu Ajansı )

Senaristliğini ve yönetmenliğini Joseph Sorrentino’un üstlendiği ‘MK Ultra: Gizli Dosyalar’, 1960’ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss’un hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan filmin başrollerinde Anson Mount, Jaime Ray Newman ve Jason Patric oynuyor.

‘Harika kanatlar’

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek ‘Harika Kanatlar’, dünyanın kahramanları Harika Kanatlar’ın arkadaşları Fei’yi partiye ulaştırma mücadelesini odağına alıyor.

‘Mihrez 3: Cin Bebek’

Engin Akyıldırım yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın yerli korku filmi ‘Mihrez 3: Cin Bebek’, çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediniyor.