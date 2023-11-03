Bu hafta altı film vizyonda

Sinemalarda bu hafta, Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift’in ABD’de rekorlar kıran turne filmi ve Altın Palmiye ödüllü ‘Bir Düşüşün Anatomisi’ dahil altı film vizyonda.

Bir Düşüşün Anatomisi

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’nin sahibi olan bu ‘Hitchcockvari mahkeme filmi’ bir evliliğin dinamiklerini mercek altına yatıran bir psikolojik gerilim.

Kocasını öldürmekle suçlanan ve mahkeme sırasında evlilik hayatı parçalara ayrılırken masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmesi gereken başarılı bir romancı Sandra Hüller’in hikayesini takip eden iki buçuk saatlik filmin birçok dalda Oscar’a aday olması bekleniyor.

Taylor Swift: The Eras Tour

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift’in ABD’de gişe rekorları kıran turne filmi, izleyicileri şarkıcının 17 yıllık sanat kariyerine dair bir yolculuğa çıkarıyor.

Sam Wrench’in yönettiği müzikal film, ABD’de ön bilet satışlarında 100 milyon doları aşarak gişe rekoru kırmıştı.

Atatürk 1881-1919

Sezon başında Disney Plus’ta yayınlanması planlanan ancak daha sonra sinemalarda iki bölüm halinde yayınlanmasına karar verilen filmin ilk bölümü vizyona girdi.

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı filmin ilk kısmı, Atatürk’ün Milli Mücadele’nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.

Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece

Emma Tammi’nin yönetmenliğini yaptığı film, sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear’ın Pizza Dükkanı’nda çalışmasını anlatıyor.

Gecelerini işte geçiren güvenlik görevlisi Freddy’nin Pizza Dükkanı’ndaki gece vardiyasından sağ çıkmanın yollarını aradığı korku türündeki filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Matthew Lillard ve Elizabeth Lail oynuyor.

Yüz Yüze

Waleed El Halfawy yönettiği, Mohamed Mamdouh, Amina Khalil ve Mohamed Shahin’in rol aldığı Mısır yapımı film, evliliklerinde problem yaşayan bir çiftin, bu sorunların çözümü için aileleri konuya dahil etmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Zir-i Cin 2

Burak Küçük’ün çektiği haftanın yerli korku filmi, bir köyde yaşandığı söylenen cin vakalarını araştırmak için yola çıkan bir gencin şahit olduğu olayları konu alıyor.