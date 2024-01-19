Bu hafta altı film vizyonda

Sinemalarda bu hafta komediden biyografiye, bilim kurgudan animasyona üçü yerli altı film vizyona girecek.

Queen Rock Montreal

Film, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon’lı müzik grubu Queen’in 1981’de verdiği Montreal konserinin restore edilmiş IMAX görüntülerini izleyiciyle buluşturuyor.

Animal Kingdom

Adele Exarchopoulos, Romain Duris ve Tom Mercier’in oynadığı Thomas Cailley yönetmenliğindeki bilim kurgu filmi, bazı insanların başka hayvan türlerine dönüşmeye başladığı bir dünyada, bir baba ile oğlu arasında geçen bir macerayı beyazperdeye taşıyor.

Lohusa

Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı haftanın yerli komedi filmi, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

Filmde lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu’nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.

Kardeş Takımı

Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın başrolünde yer aldığı haftanın bir diğer yerli komedi filmi, anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

Afacanlar Kampta

Afacanlar İş Başa Düştü’nün devam filmi olan Afacanlar Kampta, dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan’ın bu kamp ortamında yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Ördeklerin Göçü

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ördeklerin Göçü, aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini odağına alıyor.