Bu hafta 14 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta 10’u yerli, 14 film vizyonda.

Marisa Abela, Jack O’Connell ve Eddie Marsan’ın rol aldığı Sam Taylor-Johnson yönetmenliğini üstlendiği ‘Back to Black’, 27 yaşında hayata veda eden Grammy ödüllü İngiliz caz ve soul müzik şarkıcısı Amy Winehouse’un hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Winehouse’un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı filmde, şöhret basamaklarını çıkışından çığır açan albümü Back to Black’in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor.

Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay

Gürsel Ateş’in yönetmenliğini üstendiği, Bülent Durgun, İskender Bağcılar ve Emre Özmen’in rol aldığı Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay, 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı anlatıyor.

Üç Günlük Dünya

Caner Erzincan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu başrollerinde Bülent Emrah Parlak ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Üç Günlük Dünya, İstanbul’un arka mahallelerinden birinde tekel dükkanı işleten bir adamın, geçim sıkıntısına düşünce, arkadaşlarıyla kendi içkisini üretmesi ve sonrasında yaşadığı olayları işliyor.

Bakkal Amca: Mahmut Tuncer

Bilal Kalyoncu’nun yönettiği ‘Bakkal Amca: Mahmut Tuncer’, biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini anlatıyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı ve Mehmet Ali Kaptanlar var.

Sinemada İtiraz Ediyorum

Haftanın bir diğer komedi filmi Sinemada İtiraz Ediyorum’la Müfit Can Saçıntı, beş yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü kendi oyunculuğu ve yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyor.

Vazgeçme

Mustafa Kemal Kara’nın yönettiği, Cezmi Baskın, Uğur Biçer ve Sevda Bayraktar’ın rol aldığı “Vazgeçme”, dram ve komedi karışımı bir hikayeyi işliyor.

Kanlı Gece: Kamp

Mustafa Tilci’nin çektiği, Seval Arun, Engin Bozbey, Jale Ak ve Mehmet Özcan Varaylı’nın başrollerini paylaştığı Kanlı Gece: Kamp yerli aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Tereddüt Çizgisi

Tereddüt Çizgisi bir avukatın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerinde Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu ve Gülçin Kültür Şahin yer alırken yönetmenliğiniyse Selman Nacar üstleniyor.

Çocuk Kalbi

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan film, bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini çocukların dünyası üzerinden işliyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği filmde İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu rol aldı.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Tarot

Senaristliğini ve yönetmenliğini Anna Halberg ile Spenser Cohen’in üstlendiği Tarot, tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediniyor.

Grabuna

Grabuna, 70’li yıllarda Ankara’dan Edirne’ye atanan bir memurun gizemli bir müzede yaşadığı olayları ele alıyor.

Filmin başrollerinde Öykü Gürman, Hakan Akgün ve Kaan Yılmaz yer alırken yönetmenliği Tolga Savu üstleniyor

Sobe: Sakallı Bebek

Mustafa Miraç Kaya’nın çektiği “Sobe: Sakallı Bebek”, travmalarından kurtulmak için yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Küçük Prens Karlar Ülkesi

Küçük Prens Karlar Ülkesi, çıktığı macera dolu yolculukta gerçek bir kahramana dönüşen küçük bir çocuğun hikayesini işliyor.

Hanna ve Minik Canavarlar

Lorena Ares’in çektiği Hanna ve Minik Canavarlar, insanlar arasında yaşamaktan bıkmış canavarların yaşadığı bir kasabada geçen bir hikayeyi anlatıyor.