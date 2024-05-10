Bu hafta 10 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli beşi yabancı film vizyona giriyor.

Beyaz Eşya

Yönetmenliğini Hakan Eser’in üstlendiği Beyaz Eşya, iki buzdolabı yüzünden başlarına gelmeyen kalmayan iki ailenin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ yer alıyor.

Görücü

Bir evlilik meselesi yüzünden bir araya gelen biri Azerbeycanlı diğeri Türk iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenliğini İlham Yaşaroğlu yaptığı filmin başrollerinde Meral Konrat, Elgiz Ekber, Hatun Eliyeva var.

Çingene Kızı Zeugma

Kamil Çetin’in yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Altan Erkekli İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim’ın yer aldığı film müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

MAKKA: Cinn-i Azap

Mert Uzunmehmet’in yönetmenliği yaptığı film, kara büyü ritüellerinde kullanılan objelere temas eden genç bir kızın yaşadıklarını işliyor.

Cin Daveti

Gördüğü rüyalardan muzdarip olan genç bir kadının yaşadıklarına odaklanan filmin yönetmenliğini Mustafa Nebi Filik üstleniyor.

Gece Avı

Film, sakin bir yaşam sürmek isterken geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Ante Novakovic’in yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Shawnee Smith, Taryn Manning, Drew Moerlein var.

Süper Ajan Bernard: Görev Mars

Zhang Yang’ın yönetmenliğini yaptığı animasyon film, yeniden tanınır olmak için gizlice bir göreve katılan ajan Bernard’ın maceralarını konu ediyor.

Süper Köpekler

Elena Galdobina’nın yönettiği animasyon, bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini anlatıyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Film, maymunların hüküm sürdüğü insanlarınsa gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor. Filmin yönetmenliğiniyse ‘Maze Runner’ üçlemesine imzasını atan Wes Ball yapıyor.

Kırmızı Pabuçlar

Film, yaşadığı beklenmedik bir olaydan sonra hayatının akışı değişen yetenekli, genç bir dansçı olan Sam’in hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Jesse Ahern, Joanne Samuel’in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Juliet Doherty, Lauren Esposito, Joel Burke yer alıyor.