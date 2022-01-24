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Yaramazlara biraz batar!

Kripto borsası BtcTurk’te erişim sorunu giderildi

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk teknik aksaklık nedeniyle web sitesinde ve mobil uygulamalarında oluşan erişim sorununun sona erdiğini açıkladı.

Şirketin BtcTurk Destek adlı Twitter hesabından yapılan açıklamasında, “#BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini görebilirsiniz” dendi.


Şirket daha önce yaptığı Twitter paylaşımında “Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır” diye belirtmişti.

Türkiye’de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yönelmişti.

BtcTurk kurucusu Kerem Tibuk, Twitter’daki açıklamasında, “Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok” diye belirtmişti.

Türkiye’de kaç kripto para borsası var, dönen para ne kadar?

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