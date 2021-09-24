Britanya’nın Brezilya ile ‘acil gıda anlaşması’ yapmak istediği iddia edildi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Britanya Başbakanı Boris Johnson’un, ismi belirtilmeyen bir gıda ürününde yaşanan eksikliği gidermek için “acil gıda anlaşması” teklif ettiğini öne sürdü.

Guardian’ın haberine göre, Bolsonaro, BM’nin 76. Genel Kurulu görüşmelerinde gerçekleşen toplantının ardından Johnson’ın, ismi belirtilmeyen bir gıda ürünüyle ilgili “acil gıda anlaşması” yapmak istediğini söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Bolsonaro, Johnson’un viski ithalatının kolaylaştırılmasını da istediğini öne sürdü.

Bolsonaro, “Boris Johnson ile sohbet etmeye başladığımda viski hakkında konuştu ve Brezilya’ya viski ithal etmeyi kolaylaştırmak için ne yapabileceğimi sordu” dedi.