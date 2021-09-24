Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya’nın Brezilya ile ‘acil gıda anlaşması’ yapmak istediği iddia edildi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Britanya Başbakanı Boris Johnson’un, ismi belirtilmeyen bir gıda ürününde yaşanan eksikliği gidermek için “acil gıda anlaşması” teklif ettiğini öne sürdü.

Guardian’ın haberine göre, Bolsonaro, BM’nin 76. Genel Kurulu görüşmelerinde gerçekleşen toplantının ardından Johnson’ın, ismi belirtilmeyen bir gıda ürünüyle ilgili “acil gıda anlaşması” yapmak istediğini söyledi.


Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Bolsonaro, Johnson’un viski ithalatının kolaylaştırılmasını da istediğini öne sürdü.

Bolsonaro, “Boris Johnson ile sohbet etmeye başladığımda viski hakkında konuştu ve Brezilya’ya viski ithal etmeyi kolaylaştırmak için ne yapabileceğimi sordu” dedi.

SON HABERLER

Yurdunla fark yaratmak

Bence her okulun kendi öğrencilerine özel konaklama imkanı olmalı. Nasıl banka olmanın ya da hastane olmanın şartları çeşitli ve bazen de ağırsa, okul olmanın şartları da aynı şekilde, ‘kolay olmamalı’dır bence.

İflasa koşan Çinli şirket, dünyayı krize sürükler mi?

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil (borç senedi) kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken, yatırımcıların korktuğu temerrüde düşme ihtimali artıyor.

Faiz kararından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satılmış

Merkez Bankası’nın (MB) bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indiriminin ardından piyasalar indirim döngüsünün ne hızda devam edeceğine odaklanmış durumda. Piyasalar, lokallerin döviz satışlarını da takip ediyor.