Britanya’daki bir takımada, Norveç veya Danimarka’ya katılabilir

Britanya’nın özerk bölgelerinden ve İskoçya’ya bağlı Orkney Adaları, krallık içindeki statülerini değiştirmeyi veya Norveç, Danimarka ya da İzlanda’ya katılmayı değerlendiriyor.

Orkney Adaları. Fotoğraf: Vikipedi

Orkney Adaları meclisi, yarın bu konuyu konuşacak.

BBC’ye konuşan Orkney Adaları Konseyi Başkanı James Stockan, adaların hem Britanya hükümetinden hem de özerk İskoçya yönetiminden yeterli desteği alamadığını dile getirdi. Ülke ekonomisine 40 seneden uzun süredir petrol yatakları üzerinden katkı verdiklerini dile getiren Stockan, krallığın başka bölgelerine verilen destekten mahrum kaldıklarını söyledi.

Konsey, 2017’de ‘daha fazla özerklik’ üzerine bir oylama yapmıştı. Oylamada ‘bağımsızlık’ fikri desteklenmese de ‘daha fazla ses’ çıkarmalarına olanak sağlayan bir yönetim türünün araştırılmasına karar verilmişti.

Stockan, Britanya’nın kralliyet toprakları olan Guernsey, Jersey ve Man Adası’nı inceleyeceklerini söylüyor. Bunun haricinde Norveç, Danimarka ya da İzlanda’ya bağlanma da seçenekler arasında.

Adalar, 1472’de İskoçya’nın kontrolüne geçene kadar Norveç ve Danimarka tarafından yönetilmişti. Danimarka, Norveç ve İsveç Kralı 1’inci Christian’ın kızı Margaret’la evlenen İskoçya Kralı 3’üncü James’e söz verilen ‘başlık parası’nın ödenmemesi üzerine İskoçya, teminat olarak gösterilen Orkney Adaları’na el koymuştu.

“Tarihimizin büyük kısmında Birleşik Krallık’ın değil Kuzeyli krallıkların parçasıydık” diyen Stockan, “Pek çok kişi bana başlık parasını ne zaman ödeyeceğimizi, Norveç’e ne zaman tekrar katılabileceğimizi soruyor” diye konuştu.