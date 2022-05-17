Britanya’da iş var, işçi yok!

Britanya merkezli Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülkede ocak-mart tarihlerinde işsizlik oranı yüzde 3,7’ye geriledi.

Eleman aranan iş sayısının, işsiz sayısını geçmesiyle son 50 yılın en düşük işsizlik oranı kaydedildi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Britanya’da yılın ilk çeyreğinde açılan iş sayısı rekor artışla 1,3 milyona çıktı.

Ulusal İstatistik Ofisi müdürü Darren Morgan, toplam istihdamın yılın ilk çeyreğindeki artışa rağmen pandemi öncesindeki seviyenin altında olduğunu söyledi.

Morgan’a göre pandeminin başından bu yana yaklaşık yarım milyon kişi iş gücü pazarından çıktı. Fakat son veriler, açılan işlerin sayısında rekor artış olduğunu gösteriyor.

Verilere göre işsiz veya iş ararken istihdam edilen kişilerin sayısı arttı. İş değiştirenlerin sayısı da yükseldi. İş değiştirmelerin ana nedeniyse işten çıkarmalar değil, istifalar.

Maaşlar yüksek enflasyon karşısında ezildi

Bununla birlikte maaş ve ücretler, enflasyonun gerisinde kaldı. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı sorun, önümüzdeki dönemde büyüyebilir.

Ancak Lancaster Üniversitesi’ne bağlı Work Foundation’ın başkanı Ben Harrison, istihdamdaki artışa rağmen yaşam standardının düştüğünü söyledi.

Güncel verilere göre Ocak-Mart döneminde enflasyon yüzde 7’ye yükseldi, maaşlarsa yüzde 4,2 arttı. Böylelikle ilk çeyrekte maaşlar yüzde 1,2 oranında düştü. Çalışanlar enflasyon karşısında ezildi. 2013’ten beri böyle bir düşüş yaşanmadığı belirtiliyor.

Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 10’u geçeceği tahmin ediliyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak “Zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum ama işsiz sayısının korktuğumuz kadar olmaması sevindirici” dedi.

Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti’nin Hazine Sözcüsü Christine Jardine’e göreyse bu veriler ‘ailelerin geçim kabusu yaşadıklarını’ gösteriyor. Maaşlar artan enerji ve gıda fiyatlarına yetişemiyor.