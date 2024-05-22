Britanya’da enfekte kan nakli: Hükümet tazminat ödeyecek

Britanya’da 1970 ile 1991 arasında binlerce hastaya ölümcül virüs taşıyan kan nakli yapıldığı ortaya çıktı. Devlet mağdurlara 210’ar bin sterlin (8 milyon 594 bin lira) tazminat ödeyecek.

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BBC‘de yer alan habere göre ‘Enfekte kan skandalı’na ilişkin önceki gün yayınlanan raporda yaklaşık 3 bin kişinin enfekte kan naklinden sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Eski yargıç Brian Langstaff’ın hazırladığı raporda doktorların, Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) ve hükümetlerin mağdurları çoğu kez yüzüstü bıraktığı belirtildi.

Britanya Başbakanı Rishi Sunak yaşananlar için ‘yıllardır süren ahlaki bir başarısızlık’ dedi.

Hükümet, skandaldan etkilenenler için tazminat paketi açıkladı. ‘Yaşayan hak sahipleri’ne 90 gün içinde 210’ar bin sterlin ödenecek.

Enfekte kan skandalı Britanya sağlık sistemindeki en büyük fiyaskolardan biri.

Soruşturmada 1970’lerden itibaren binlerce insana enfekte kan ve kan ürünleri nakledilmesi ve nakil sonrası oluşan enfeksiyon süreçleri inceleniyor.

Kan ve kan ürünleri naklinde viral enfeksiyonların bulaşma riskinin NHS’nin kurulduğu 1948’den beri bilindiği ve karar alma süreçlerinde güvenliğin dikkate alınmadığı düşünülüyor.

Raporda kan ve kan ürünlerinin güvenlik riskine rağmen yıllarca hastalara verildiği ve hastaların ‘kabul edilemez riskler’e maruz bırakıldığı belirtiliyor.