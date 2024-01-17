Britanya’da çocuklara kemoterapiden çok daha hafif bir tedaviye başlandı

Britanya’da kanser hastası bazı çocuklara kemoterapiden çok daha az toksik olan yeni bir tür ilaç tedavisine başlandı.

Kanser tedavisi gören Arthur. (Sandrine Heutz)

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 11 yaşındaki Arthur, kan kanseri (lösemi) nedeniyle Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nde bu tedaviyi ilk deneyenlerden biriydi.

Ailesi, kemoterapinin tersine Arthur’un kendisini daha hasta hissetmesine neden olmayan bu tedaviyi ‘karanlığı aydınlatan ışık’ olarak adlandırıyor.

Hastane ortamı dışında da uygulanabilen ilaç sayesinde hastalar evde aileleriyle daha fazla zaman geçirebiliyor. İlaç bir sırt çantasında taşınabiliyor.

Kemoterapi tedavisi, kanserin tamamını temizleyemediği ve onu çok güçsüz bıraktığından, Arthur için blinatumomab ya da kısaca blina tek gerçek seçenekti.

Blina kanserli yetişkinleri tedavi etmek için ruhsatlandırılmış bir ilaç ve uzmanlar bunun çocuklarda da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamayı umuyor.

Britanya’daki yaklaşık 20 merkez, B hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) hastası çocuklarda bu ilacı kullanıyor.

Sağlıklı hücrelere dokunmuyor

İmmünoterapi kapsamında kullanılan ilaç, vücudun kendi bağışıklık sisteminin tanıyıp yok edebilmesi için kanser hücrelerini arayıp buluyor. Kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere dokunmuyor.

Blina, hastanın kolundaki bir damarda aylarca akmaya devam eden ince plastik bir tüp aracılığıyla uygulanan bir sıvı torbası halinde geliyor. Pille çalışan bir pompa, ilacın kan dolaşımına karışım hızını kontrol ediyor.

Düzeneğin tamamı küçük bir sırt çantasında taşınabiliyor. Buna ‘blina çantası’ deniyor.

Kanserden arındı

Bu Arthur için, tedavi devam ederken parkta oynamak dahil başka şeyler yapabilmesi anlamına geliyordu. Ayrıca işe yaramayan yoğun kemoterapinin aksine, bu tedavi onu halsiz düşürmüyordu.

Nisan 2023’te Arthur, hortumu kolundan çıkarmak için son ameliyatı oldu. Doktorlar blina’nın kemoterapinin büyük bir kısmının, belki de yüzde 80’inin yerini alabileceğini savunuyor.

Tüm bu tedaviler sayesinde Arthur artık kanserden arınmış durumda.