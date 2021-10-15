Britanya’da bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

Britanya’da bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.

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Essex Polisi, seçim bölgesinde katıldığı bir toplantı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess’in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi’ne giren saldırganın milletvekilini birden fazla kez bıçakladığı, bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Sky News’e konuşan bir parti yetkilisi, Amess’e kilisede müdahale edildiğini ancak kurtarılamadığını, hava ambulansının kiliseye yönlendirildiğini söyledi.

Göbeklitepe’ye ziyarete gelmişti

Amess, 2019 yılında Göbeklitepe’ye ziyarete gelmişti.



Amess, binlerce yıl öncesinde yapılmış olan Göbeklitepe’nin kendisini çok etkilediğini söylemiş, ülkesine döndüğünde kendisinin de buranın gezilmesi için insanlara tavsiyelerde bulunacağını ifade etmişti

Amess, gezileri sırasında yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’nin İngiltere’deki popülerliğinin artacağına inandığını anlatarak şunları söylemişti: “Türk halkı,Britanya halkını burada istediği sürece gelecekte Göbeklitepe’yi görmeye çok fazla Britanyalı gelecektir. Döndüğümde kesinlikle insanlara Göbeklitepe’yi görmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağım. Denizi, kumu, güneşi bir çok yerde bulabilirsiniz ama çok nadir yerde 10 bin yıl gerisine dair bir anıyı bulabilirsiniz”.