Britanya’da araştırma: Kız öğrenciler, kız liselerinde daha başarılı

Britanya’da yapılan bir araştırma, kız öğrencilerin kız liselerindeki sınavlarda karma okullara kıyasla daha başarılı olduğunu gösterdi.

Görseller: The Guardian

The Guardian’ın aktardığı araştırmaya göre sedece kızların alındığı okullara giden kız öğrenciler sınavlarda karma okullardakilerin yanısıra erkek okullardaki erkek öğrencileri de geride bırakıyor.

FFT Datalab tarafından yapılan analize göre aynı durum erkek okullarındaki erkek çocuklar için geçerli değil.

Londra’da sadece kız öğrencilerin okuduğu St Marylebone CofE okulunun başöğretmeni Kat Pugh şunları söyledi: “Kızların neden tek cinsiyetli okullarda daha iyi performans gösterdiğine dair öngörüm, tamamı kızlardan oluşan bir okulun başarı kültürünü kolaylaştırdığıdır.”

Pugh’a göre erkek okulları ile kız okulları arasındaki performans farkının olası bir nedeni de, kızların başarılı okul arkadaşlarını ve kullandıkları teknikleri taklit etmekte çok daha başarılı olması.

Britanya’daki kız okullarını temsil eden Kız Okulları Birliği’nin genel müdürü Donna Stevens şunları söyledi: “Araştırmalar gösteriyor ki bir sınıftaki erkekler genellikle bir öğretmenin zamanının daha fazlasını alıyor; bu nedenle erkekleri denklemden çıkarırsanız, kızların öğrenmeye zamanı daha fazla olacak ve bu, başarı açısından faydalı olacaktır.”

24 bağımsız ve devlet okulunu yöneten Girls’ Day School Trust’ın genel müdürü Cheryl Giovannoni şöyle konuştu: “Kızlara tam potansiyellerini geliştirmeleri için hak ettikleri alan verildiğinde katma değer yaratılacağını savunmaya devam ediyoruz. Amacımız ilgi alanları, konular ve kariyerler konusunda bilinçli ve kısıtlamasız seçimler yapmalarını sağlamak.”