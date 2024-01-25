Britanya ve ABD arasında ‘çay’ krizi

Amerikalı bir profesör, mükemmel bir çay demlemek için bir tutam tuz kullanılması gerektiğini söyledi. Bu tarif, ABD ve Britanya arasında esprili bir atışmaya neden oldu.

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Pensilvanya’daki Bryn Mawr Koleji’nde kimya profesörü Michelle Francl, çayın buruk ve acı tadını azaltmak için bir tutam tuz ilave edilmesi gerektiğini önerdi. Ama bu öneri İngilizleri kızdırdı ve sosyal medyada hararetli tartışmalara neden oldu.

CNN‘in aktardığına göre hukuk gazetesi Molly Quell X’te “Sanırım yine savaşa gidiyoruz?” dedi.

Londra’daki ABD Büyükelçiliği büyüyen tartışmaya dahil oldu ve sosyal medya hesabında bir açıklama yayımladı:

* Böylesine çirkin bir öneri Özel İlişkimizin temellerini tehdit ederken kayıtsız kalamayız.

* İngiltere’nin iyi insanlarına, ulusal içeceklerine tuz eklemek gibi düşünülemez bir fikrin ABD’nin resmi politikası olmadığına dair güvence vermek istiyoruz. Ve hiçbir zaman da olmayacak.

* ABD büyükelçiliği çayı mikrodalgada doğru şekilde yapmaya devam edecek.

ABD’nin esprili açıklamasına hem İngiliz hükümetinden yanıt geldi. Resmi X hesabından yanıt veren hükümet “Özel ilişkilerimizden memnuniyet duyuyoruz ancak aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır” dedi.