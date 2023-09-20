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Britanya, Ukrayna’ya top mermisi tedarik edecek

Britanya, Ukrayna’ya bu yıl on binlerce top mermisi daha tedarik edeceği taahhüdünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya 300 binden fazla top mermisini sağlayan Britanya, bu yıl on binlerce top mermisi daha teslim etmeyi taahhüt etti.


Almanya’da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Britanya Savunma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin Ukrayna’ya olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Shapps, Ukrayna’ya askeri destek sağlama konusunda ortakların ve müttefiklerin birlikteliğini de memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

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