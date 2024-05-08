Britanya, Rusya’nın savunma ateşesini sınır dışı edecek

Britanya, Rusya’nın ‘kötü niyetli istihbarat faaliyetleri’ni gerekçe göstererek savunma ateşesini sınır dışı edeceğini duyurdu.

Britanya Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasına göre Rusya’nın istihbarat toplama operasyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik önemlem paketi uygulanacak. Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsü kaldırılacak. Ayrıca Rus diplomatik vizelerinin süresi de sınırlandırılacak.

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin’in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceği yinelendi.

Dışişleri David Cameron, “Ukrayna’nın yasadışı işgalinden bu yana Rusya’nın, Britanya ve Avrupa güvenliğini baltalama girişimleri giderek daha küstah bir hal aldı” dedi.

Yeni tedbirlerin, Rus devletine açık mesaj olduğuna ve eylemlerinin cevapsız kalmayacağına işaret eden Cameron, “Dostlarımız ve ortaklarımızla Ukrayna’nın yanında durmaya ve Rusya’yı kötü niyetli faaliyetlerinden ötürü sorumlu tutmaya devam edeceğiz” dedi.