Britanya mahkemesi Prens Harry'nin polis koruması talebini reddeti

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Prens Harry, Britanya ziyaretlerinde resmi koruma sağlanması talebiyle açtığı davanın son aşamasını kaybetti. Yüksek Mahkeme, Harry’nin talebini reddetti.

Prens Harry. Fotoğraf: AA

Harry, 2020’de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD’ye taşındı.

Bu kararın ardından Britanya hükümeti, vergiyle finanse edilen güvenlik korumasını kaldırdı.

Prens Harry karara itiraz etti ancak mahkeme, onun bu korumadan otomatik faydalanma hakkı olmadığına hükmetti.

Kararın ardından açıklama yapan Prens Harry, “Bana, eşime ya da babamın torunlarına bir şey olursa bunun sorumluluğu kimde olacak?” dedi.

Harry, ailesiyle birlikte ülkesine dönmesinin artık ‘imkansız’ olduğunu söyledi.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.